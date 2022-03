Salzburgs Trainer Jaissle erwartet Adeyemi-Abgang im Sommer

Trainer Matthias Jaissle von Red Bull Salzburg rechnet mit einem Abschied des deutschen Fußball-Nationalstürmers Karim Adeyemi im Sommer. «Ich vermute, dass er zeitnah den nächsten Schritt geht im nächsten Sommer», sagte Jaissle am Dienstagabend in München bei Amazon Prime Video vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München. Er wisse aber nicht, wie sich Adeyemi entscheidet, ergänzte der 33-Jährige vor dem Anpfiff.

Der 20 Jahre alte Stürmer hat bei den Österreichern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Immer wieder wird Borussia Dortmund als möglicher neuer Arbeitgeber genannt. «Nix ist sicher, es wird außergewöhnlich viel spekuliert», sagte Matthias Sammer als TV-Experte. Der frühere Europameister ist seit 2018 bei Borussia Dortmund externer Berater. «Ich bin nur ein kleiner Flüsterer», bemerkte Sammer lächelnd. Adeyemi soll bei einem Wechsel über 30 Millionen Euro an Ablöse kosten.