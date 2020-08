Salihamidzic mit Lob für Chelsea und Kimmich

München (dpa) – Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen den FC Chelsea vor den Londonern gewarnt. «Chelsea hat eine sehr gute Saison gespielt, sie sind Vierter geworden und waren im FA-Cup-Finale», sagte der 43-Jährige am Donnerstagabend beim TV-Sender Sky und sprach von einer «sehr guten» Mannschaft. Die Partie wird am Samstag (21.00 Uhr/Sky) angepfiffen, das Hinspiel hatten die Münchner mit 3:0 gewonnen. «Wir werden uns konzentriert darauf vorbereiten. Die Jungs brennen, kann ich nur sagen, und freuen sich auf das Spiel.»

Dass der deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich nach der Verletzung von Benjamin Pavard wieder als Rechtsverteidiger und nicht im Mittelfeld auflaufen wird, sei kein Problem. «Er ist in Topform», sagte Salihamidzic über Kimmich: «Ich habe gar keine Zweifel, dass er seine Qualität auf dem Platz zeigen wird.»