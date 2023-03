Salihamidzic: Manchester City der «stärkste Gegner»

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Manchester City mit Ex-Trainer Pep Guardiola und Stürmerstar Erling Haaland als «stärksten Gegner» bezeichnet, den der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League ziehen konnte. «Das ist wieder ein kleines Finale für uns», sagte Salihamidzic am Freitag in München nach der Auslosung am UEFA-Sitz in der Schweiz: «Das ist die Paarung, die in diesem Viertelfinale die beste ist.»

Salihamidzic äußerte großen Respekt, aber keine Furcht vor dem englischen Fußball-Meister, der in dieser Woche RB Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel mit 7:0 besiegt hatte. Der ehemalige Dortmunder Haaland erzielte dabei allein fünf Tore. «Das ist ein guter Stürmer, einer der besten der Welt», kommentierte Salihamidzic.

Die Bayern-Abwehr wird erneut gefordert sein, ähnlich wie beim Achtelfinal-Erfolg gegen Paris Saint-Germain, als Weltmeister Lionel Messi und WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé in beiden Spielen torlos geblieben waren.

«Ich spiele gerne gegen die Guten. Da sind unsere Jungs immer konzentriert», bemerkte Salihamidzic. «Wir sehen Pep Guardiola wieder. Wir freuen uns auf die Spiele.» Die Bayern treten am 11. oder 12. April zunächst in Manchester an. Das entscheidende Rückspiel findet eine Woche später in der Münchner Allianz Arena statt. Bei einem Einzug ins Halbfinale würden die Bayern auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Real Madrid und dem FC Chelsea treffen.