Salihamidzic: «Hätte gerne weitergemacht»

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat mit Enttäuschung und Bedauern auf sein Aus beim FC Bayern reagiert. «Ich hätte natürlich gerne weitergemacht, weil ich mit dieser Mannschaft unbedingt nochmal die Champions League gewinnen wollte. Es ist eine richtig gute Mannschaft. Das ist für mich heute auch emotional keine einfache Situation», sagte der 46-Jährige nach dem 2:1 beim 1. FC Köln, mit dem sich die Münchner den elften Meistertitel in Serie sicherten. Kurz danach hatte der Fußball-Rekordmeister die Trennung von Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn öffentlich gemacht.

Salihamidzic zog ein positives Fazit seiner Zeit in München. «Ich habe viel gelernt. Der FC Bayern ist etwas Besonderes, ein Club, der immer Erfolg haben wird. Deswegen bin ich sehr stolz auf die Zeit», sagte er. Die aktuelle Mannschaft sei aus seiner Sicht «die beste in Europa». Auch wenn das Team am Ende der Saison «ein bisschen Probleme» gehabt habe, sei er überzeugt von dem Team: «Diese Arbeit war sehr gut. Ich glaube an die Mannschaft, sie wird in den nächsten Jahren die Champions League gewinnen.»

In Zukunft wolle er erst einmal Urlaub machen und sich dann anderen Projekten widmen. «Ich hoffe, dass die Fans mich in guter Erinnerung behalten», sagte Salihamidzic. Zuvor wolle er sich mit der Meisterparty vom FC Bayern verabschieden: «Ich möchte einen schönen Abschied haben, weil das so gehört. Ich werde den FC Bayern im Herzen haben.»

Er wünsche sich auch, dass der Technische Direktor Marco Neppe bei den Münchnern bleibe, sagte Salihamidzic. «Er bleibt erstmal da. Es kommt natürlich darauf an, wie es weitergeht. Er ist Teil des FC Bayern und das muss so bleiben.»