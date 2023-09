Die Ringer des ASV Hof haben in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Bayernliga Nord gefeiert. Damit ringen sie in dieser Saison in einer höheren Liga und zwar in der Bayerischen Oberliga. Zum Saisonauftakt haben die Hofer Ringer heute gleich ein schweres Los gezogen. Es kommt der SC Anger:

So Ringer Lukas Fleischer vom ASV Hof. Los geht es um 19 Uhr 30 in der Jahnhalle in Hof.