Nach der schier unendlichen Corona-Pause und der am Ende abgebrochenen Mammut-Saison 2019/21 geht es am Wochenende endlich wieder los: die Fußball-Bayernliga startet in die neue Spielzeit. Die SpVgg Bayern Hof erwartet dabei Aufsteiger ASV Neumarkt – das erste Bayernliga-Heimspiel seit dem 26. Oktober 2019. Der Sportliche Leiter Fulvio Bifano:

Anstoß auf der Grünen Au ist um 15 Uhr. Maximal dürfen 1.500 Zuschauer dabei sein.