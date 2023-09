Saisonstart in der DEL2: Selber Wölfe gegen Lausitzer Füchse

Das Warten hat ein Ende, am Abend starten die Selber Wölfe in die neue DEL2-Saison. Hier bei Radio Euroherz haben wir euch auch schon einige neue Spieler aus dem Kader vorgestellt. Einer davon ist Verteidiger Steve Hanusch. Er schätzt beide Gegner des Wochenendes sehr stark ein. Es werde deshalb ein guter Test für die Selber Wölfe. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19.30 Uhr.

Bei uns könnt ihr die Auswärtsspiele live in der Eiszeit hören – sprich am Sonntag das Spiel der Selber Wölfe gegen die Krefeld Pinguine, dann mit unserem Sportkommentator Robert Hatzold aus Bamberg.