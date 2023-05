Kurz vor Beginn der Pfingstferien starten viele der noch übrigen Freibäder in der Region in die Badesaison. Heute um 09 Uhr öffnet das Freibad der Therme Bad Steben. Morgen zieht dann das MAKBAD Naturbad in Marktredwitz nach. Am Samstag soll auch im Hofer Freibad die Badesaison beginnen. Die Becken in Münchberg, Naila, Rehau und Oberkotzau sind schon seit einigen Wochen geöffnet.