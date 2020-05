Saisonstart im Fichtelgebirge und Frankenwald: Nachfrage bereits im Vorfeld groß

Nachdem sämtliche touristische Angebote in den vergangenen Monaten ruhen mussten, geht’s ab Samstag nun endlich wieder in den Tourismusgebieten im Fichtelgebirge und Frankenwald los. Die Nachfrage ist trotz Corona ungebrochen. Das teilt Ferdinand Reb, der Leiter der Tourismus-Zentrale Fichtelgebirge auf Nachfrage mit. Wesentlich mehr Zugriffe gab es im Vergleich zum Vorjahr bei den Online-Auftritten. Auch die Buchungen für Hotels und Unterkünfte haben bereits jetzt den Stand, von Ende Mai des Vorjahres weit überschritten.

Am Ochsenkopf stehen bis auf wenige gastronomische Angebote nahezu alle Attraktionen am Samstag zur Verfügung. Auch die Seilbahnen und die Mountainbike-Strecke gehen wieder in Betrieb. Im Frankenwald starten zudem die Fahrradbusse in die Saison.

Außerdem eröffnen im Frankenwald neue sogenannte „Trekking-Plätze“. Dadurch ist das Zelten im Wald möglich – natürlich unter Beachtung entsprechender Sicherheitsregeln. Der Rennsteig hat bereits vergangenes Jahr einen solchen Platz bekommen, ab sofort sind auch in Geroldsgrün und am Döbraberg Plätze buchbar. Beim Besuch der touristischen Ziele gelten natürlich nach wie vor die Corona-bedingten Auflagen, wie Abstandsregeln und die Erfassung von Besucherdaten.