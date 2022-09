Saisonstart: HofBad und HofSauna wieder geöffnet

Die Zeit, um draußen zu schwimmen, ist vorbei. Dafür könnt ihr jetzt wieder in den Hallenbädern und Saunen entspannen. Ab sofort haben auch das Bad und die Sauna in Hof wieder geöffnet. Das HofBad hat täglich ab 9 Uhr offen. Wegen der aktuellen Energiekrise ändern sich allerdings die Öffnungszeiten der HofSauna. Montag bis Freitag könnt ihr ab 14 Uhr schwitzen, am Wochenende schon ab 9 Uhr. Dieser Schritt sei für die HofBad GmbH vertretbar, weil vormittags meist sowieso wenig los war. Wie die Stadtwerke mitteilen, rechnen sie mit einem Verlust von vier Millionen Euro in diesem Jahr. Die Energiekosten würden sich voraussichtlich verdoppeln.