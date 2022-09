Sie sind Aushängeschild für den Frauen-Fußball in der Euroherz-Region. Nach ihrem Aufstieg spielen die Frauen des 1. FFC Hof in der Regionalliga Süd. Am 1. Spieltag der Liga hatten die Hoferinnen noch spielfrei. Morgen (Sonntag) zum 2. Spieltag feiert der 1.FFC den Saisonauftakt. Zuhause an der Ossecker Straße geht es um 11 Uhr gegen die Kickers Offenbach, die ihr erstes Saisonspiel vergangene Woche gegen den FFC Wacker München verloren haben.