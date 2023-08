Saisonstart bei den Fußball-Damen: 1.FFC Hof peilt Mittelfeldplatz an

Ab kommenden Sonntag gibt es wieder Drittliga-Fußball in Hof. Nachdem die Damenmannschaft des 1.FFC Hof den sportlichen Abstieg aus der Regionalliga in der letzten Saison durch den Rückzug eines anderen Teams abwenden konnte, soll es heuer nicht so dramatisch werden.

Trainer Kevin Schmidt zu den Saisonzielen:

Einige Neuzugänge, wie die vom aufgelösten Verein SV Frensorf kommenden Carlota Hollfelder und Lilly Beyer, werden hier als deutliche Qualitätssteigerung des Kaders gesehen.

Der erste Gegner der Damen des 1.FFC Hof werden die Würzburger Kickers sein. Anstoß zum ersten Saisonspiel in der Regionalliga Süd ist am Sonntag um 14 Uhr im SF-Sportpark an der Ossecker Straße in Hof.