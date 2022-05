Saisonstart: Anschwimmen im Hofer Freibad

Das Wetter lädt momentan nicht unbedingt zu einem Badetag ein. Trotzdem startet das Hofer Freibad als eines der letzten Bäder der Region in eine neue Badesaison. Das traditionelle Anschwimmen ist um 10 Uhr. Dann springen auch Oberbürgermeisterin Eva Döhla, weitere Stadtratsmitglieder und Stadtwerke-Geschäftsführer Jean Petrahn ins Wasser. In diesem Zusammenhang haben die Stadtwerke auch ein neues Highlight am Sprungbecken angekündigt. Es handelt sich um eine Attraktion für Actionbegeisterte, heißt es in einer Mitteilung. Die Eintrittspreise haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht geändert.