Saisonstart am Hofer Eisteich: KidsCard ab sofort einsetzbar

Die Temperaturen sind zwar noch nicht wirklich winterlich – trotzdem könnt ihr ab heute wieder euere Runden auf dem Hofer Eisteich drehen. In dieser Saison soll vieles besser laufen, als in der vergangenen, so Sven Vogt vom Fachbereich für Sport und Freizeit der Stadt Hof. Zum Beispiel sind zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz, um Engpässe zu vermeiden. Außerdem gibt es längere Öffnungszeiten am Wochenende. Einige Sachen bleiben aber auch gleich:

… so Sven Vogt im Euroherz-Interview.

Außerdem könnt ihr in dieser Saison die Hofer KidsCard am Eisteich verwenden. Heißt: Ihr bekommt zwei kostenlose Eintritte und ein Paar Leihschuhe. Je nach Wetter soll die Saison am Hofer Eisteich bis in den März 2024 dauern.