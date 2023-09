Nachdem die Männer-Fußballteams schon wieder einige Wochen auf dem Platz stehen, startet an diesem Wochenende auch das höchstklassige Frauen-Fußballteam aus der Region in die neue Saison. Der FFC Hof bestreitet morgen Nachmittag sein erstes Saison-Spiel in der Regionalliga Süd. Es geht zuhause gegen die Würzburger Kickers. Trainer Kevin Schmidt:

Spielbeginn ist morgen um 14 Uhr im Ossecker Stadion in Hof.