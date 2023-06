Saison ist gestartet: Erdbeerfelder in der Region haben geöffnet

Anfang Juni startet normalerweise die Erdbeer-Saison. In der Euroherz-Region hat sich der Start wegen des trockenen Wetters etwas verzögert. In dieser Woche geht es nun offiziell los. Die Felder haben geöffnet. Erdbeeren selbst pflücken könnt ihr ab sofort in Kühschwitz bei Rehau, auf dem Erdbeerfeld Purucker in Tröstau und auch das Feld in Dobareuth bei Gefell im Saale-Orla-Kreis hat geöffnet. Im Landkreis Tirschenreuth habt ihr jetzt auch die Gelegenheit Erdbeeren einzusammeln, und zwar auf dem Feld in Erbendorf. Weil es auch bei uns in der Region nicht mehr ohne künstliche Bewässerung geht, könnte es dieses Jahr allerdings etwas teurer werden.