Saison im Freibad in Hof endet heute: Ab nächster Woche HofBad und HofSauna geöffnet

Die große Hitze hat zumindest einen Vorteil mit sich gebracht: Ihr konntet richtig oft ins Freibad gehen. Doch nun vor dem Herbst endet auch in Hof heute die Freibad-Saison. Bis 18 Uhr könnt ihr heute noch dort baden. Ab 19 Uhr findet dann zudem das Finale der InnenHofKonzerte im Freibad statt. Am Montag öffnen dann das HofBad und die HofSauna. Laut den Stadtwerken Hof öffnet dann das HofBad jeden Tag um 9 Uhr. Die HofSauna hat aber wegen der aktuellen Energiekrise nicht mehr so lange geöffnet. Hier startet der Betrieb unter der Woche ab 14 Uhr, am Wochenende aber schon ab 9 Uhr. Die Stadtwerke Hof gehen davon aus, dass die HofBad GmbH im kommenden Jahr 4 Mio Euro Verlust machen wird. Normalerweise sind es 3 Millionen Euro, teilen die Stadtwerke mit. Grund dafür sind die Energiepreise, die sich im kommenden Jahr für die HofBad GmbH wohl verdoppeln.