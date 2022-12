Saison-Aus für Neuer nach Unterschenkelbruch

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München hat sich bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen. Die aktuelle Saison sei damit für ihn beendet, teilte der 36-Jährige am Samstag in den sozialen Netzwerken mit. «Was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können», schrieb der Fußball-Profi auf Instagram. Er habe den Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollen und sich dabei einen Unterschenkelbruch zugezogen. «Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen», schrieb er. Dazu postete Neuer ein Bild von sich im Krankenhausbett.

«Das ist eine ganz bittere Nachricht zum Jahresende. Wir sind froh, dass die Operation gut verlaufen ist und wünschen Manu eine gute und schnelle Genesung. Das ist aktuell das Wichtigste», sagte Bundestrainer Hansi Flick in einer Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes.

«Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten», sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn in einer Stellungnahme des Rekordmeisters. «Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren.»

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich betrübt. «Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich, und natürlich sind alle unsere Gedanken bei ihm», sagte der frühere Profi: «Ich habe gestern und heute mit ihm gesprochen, die OP verlief bestmöglich.» Neuer sei «eine starke Persönlichkeit und wird zurückkommen», meinte Salihamidzic.

Neuer wird den Münchnern damit für den Rest der Hinrunde und in der gesamten Rückrunde fehlen. Der 117-malige Nationalspieler war schon in der bisherigen Saison immer wieder von Verletzungen gebremst worden und war erst kurz vor der WM wieder fit geworden. Zuvor hatte er wochenlang wegen einer Verletzung am Schultereckgelenk pausiert und war von Sven Ulreich vertreten worden. In der Hinrunde absolvierte er nur zwölf Liga-Spiele. Erst beim 3:2 gegen Hertha BSC hatte Neuer Anfang November sein Comeback gegeben.

Nach dem frühen WM-Aus in Katar hatte es von einigen Experten auch Kritik an der Leistung von Neuer gegeben. Seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft hatte der Kapitän anschließend aber ausgeschlossen. Neuer hatte sich aber tief enttäuscht geäußert. «Es ist brutal frustrierend, dass wir unsere Leistung nicht konstant abrufen konnten. Es wird noch einige Zeit dauern, all das zu verarbeiten», schrieb er. Deutschland war nach einer Niederlage gegen Japan, einem Remis gegen Spanien und einem Sieg gegen Costa Rica zum Abschluss bereits nach der WM-Gruppenphase ausgeschieden.