Saison 2023/2024: Luisenburg-Festspiele stellen Regionalstück vor

In knapp einem Monat startet auf der Luisenburg die Festspielsaison 2023/2024. Los geht’s am 23. Mai mit der Premiere des Familienschaupiels DIE SCHÖNE UND DAS BIEST. Ein weiteres Highlight ist in diesem Jahr aber auch wieder das Regionalstück. Details dazu haben die Verantwortlichen jetzt vorgestellt. Der Spionagekrimi KALTE FREIHEIT erzählt eine Geschichte aus der Zeit des Kalten Krieges und spielt an der Grenze von Tschechien und Deutschland. Birgit Simmler, Künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele:

Die Premiere von KALTE FREIHEIT ist am 14. Juli. Aufbauend auf das Regionalstück gibt’s heuer auch ein besonderes Themenjahr zum Thema bayerisch-böhmische Beziehungen. Dazu sind verschiedene Veranstaltungen wie Lesungen und Schulprojekte geplant.