Sag JA zu Oberfranken: Imagepakt soll Stärken der Region bewerben

Oberfranken ist schön, Oberfranken ist innovativ und Oberfranken hat eine Menge zu bieten. Um diese Stärken künftig noch besser zu vermarkten, hat sich heute der „Imagepakt Oberfranken“ gegründet: Ein Zusammenschluss aller oberfränkischen Städte und Landkreise, Universitäten, Hochschulen, Kammern und zahlreicher Initiativen.

so Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz. In den Vordergrund sollen zentrale Qualitäten der Region wie Familienfreundlichkeit, Wirtschafts- und Innovationskraft und bezahlbarer Wohnraum. Die Entwicklungsagentur „Oberfranken Offensiv“, die den Prozess angestoßen hatte, soll nun in den kommenden Monaten eine Imagekampagne erarbeiten.