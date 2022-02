Safer Internet Day: Aktionen für mehr Medienkompetenz

Heute ist der Safer Internet Day. Dabei geht es aber eher nicht um einen bestmöglichen Schutz vor Hackerangriffen oder ähnlichem. Dieser Tag richtet sich eher an Kinder und Eltern und soll mehr Medienkompetenz vermitteln. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein besseres Internet“ finden mehrere Online-Veranstaltungen im Vogtlandkreis statt. Ein Teil richtet sich an Schüler. Die Kinder sollen mehr über Medien und die sichere und gefahrlose Nutzung lernen. Der zweite Teil richtet sich vor allem an Eltern und Lehrer. Dabei geht es um mögliche Gefahren im Umgang mit dem Internet sowie um Jugendschutz. Eine weitere Veranstaltung richtet sich ebenfalls an Erwachsene und beschäftigt sich mit Verschwörungstheorien im Netz.