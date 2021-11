Mönchsdeggingen (dpa/lby) – In einem Sägewerk in Schwaben ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Derzeit seien zahlreiche Feuerwehrkräfte an dem Brandort in Mönchsdeggingen (Landkreis Donau-Ries) im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen zufolge sei schon von weitem eine Rauchsäule zu sehen gewesen. Verletzte gebe es nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei jedoch nicht, so der Sprecher. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

