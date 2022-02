Sächsisches Kabinett: Lockerungen in Handel und Gastronomie

Sachsen will mit seiner neuen Corona-Notfall-Verordnung den anderen Bundesländern gleichziehen. Das Kabinett hat deshalb mehr Beschränkungen gelockert als ursprünglich geplant. In der Gastronomie gilt ab dem kommenden Sonntag (6.2.) statt der 2G Plus-Regel nur noch 2G. Ein Test entfällt demnach für Genesene und Geimpfte. Auch eine Sperrstunde wird es vorerst nicht mehr geben. Ungeimpfte dürfen nach der neuen Verordnung auch wieder in Geschäfte außerhalb der Grundversorgung. Statt 2G gilt im Handel 3G, also geimpft, genesen oder getestet. Solange die Belastungsgrenze in den Krankenhäusern nicht überschritten ist, sind die Öffnungszeiten auch nicht mehr auf 20 Uhr begrenzt.

Bei Veranstaltungen im Freien gilt keine Personenobergrenze mehr. Auch Fußball-Fans haben Grund zur Freude. Die Stadien in Sachsen dürfen bis zu 25 Prozent ausgelastet werden. Beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig dürften demnach 11.000 Zuschauer ins Stadion.