Sächsischer Wandertag: Offizielle Eröffnung in Plauen

Wenn ihr am Wochenende gerne wandern gehen wollt, könnt ihr euch auf den Weg nach Plauen machen. Dort findet bis einschließlich Sonntag der 11. Sächsische Wandertag statt. Anlass ist das 900. Stadtjubiläum. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner wird den Wandertag am Vormittag (10 Uhr) im Konventgebäude offiziell eröffnen.

Die Wandertouren sind nicht nur für sportlich aktive Wanderer geeignet, sondern auch für Familien und Kinder. Zudem gibt es am Wochenende in Plauen Stadtführungen, Kräuterwanderungen und Rundgänge. Start und Ziel der Routen ist in den meisten Fällen das Parktheater.

Mehr Infos findet ihr hier.

Anmeldungen bei Kathrin Hager im Rathaus, 03714/291 2022