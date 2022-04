Sächsischer Wandertag in Plauen: Anmeldung ab heute

Auch wenn das Wetter gerade nicht dazu passt, in der Euroherz-Region gibt es viele Möglichkeiten für Wanderausflüge. In Plauen findet heuer vom 20. bis 22. Mai der Sächsische Wandertag statt. Anmelden könnt ihr euch dafür ab heute. Der Wandertag richtet sich an sportliche Wanderer, aber auch an die, die eher seltener auf Tour gehen. Oberbürgermeister Steffen Zrenner freut sich, dass Plauen gerade im Jahr des 900. Stadtjubiläums Gastgeber für den Sächsischen Wandertag sein darf.

Weitere Informationen zu den touristischen Angeboten sind unter www.plauen.de/tourismus sowie zum Wandern unter www.saechsischer-wandertag.de zu finden.

Kontakt für Anmeldungen und Nachfragen:

Kathrin Hager-Bartsch

Zimmer 49

Tel. 03741/2912022

erreichbar: Montag: 9 – 13 Uhr, Dienstag: 13 – 18 Uhr, Donnerstag: 13 – 17 Uhr, Freitag: 9 – 12 Uhr