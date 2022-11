Sächsischer Ski-Nachwuchs: Vogtländischer Skiclub Klingenthal ist Talentstützpunkt „Ski Nordisch“ 2023

Jedes Jahr trifft sich die Weltelite der Skispringer zum Sommer-Grand-Prix in Klingenthal im Vogtlandkreis. Der Landessportbund Sachsen hat den Vogtländischen Skiclub Klingenthal nun zum Talentstützpunkt „Ski Nordisch“ für das Jahr 2023 erklärt. Der Verein hat die Urkunde im Rahmen eines Athletiktests des sächsischen Nachwuchses übergeben bekommen. Für die Sportler waren dabei insgesamt 10 Zwischenprüfungen angestanden. Aus denen ist hat sich dann die Gesamtwertung ergeben. Talentstützpunkte zeichnen sich laut dem Skiverband Sachsen unter anderem durch ihr hauptsächlich ehrenamtliches Personal aus. Durch ein Grundlagentraining schafft der Ski-Nachwuchs dort den Einstieg in eine Ausbildung im Leistungssport. Die wird dann anschließend an einem Landesstützpunkt fortgesetzt.