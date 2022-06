Sächsischer IT-Summit: Ministerpräsident kommt nach Plauen

Für Plauen ist es eine Premiere in mehrfacher Hinsicht: Der sächsische IT-Summit macht zum ersten Mal Station in der Region und er ist die erste öffentliche Veranstaltung überhaupt in der umgebauten Hempelschen Fabrik. Die sächsische IT-Branche und ihre Anwender wollen noch bis 21 Uhr darüber diskutieren, wie mit Hilfe von Informationstechnologie Sachsen zu einem führenden Standort für Unternehmen und Mitarbeiter werden kann. Themen sind etwa Robotik im Unterricht, Künstliche Intelligenz, die Transformation der Arbeitskultur und sogenannte Smart Cloud Technologie in der Industrie. Dazu sind rund 200 Teilnehmer eingeladen, unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, die Firma Siemens aus Chemnitz, das Hasso-Plattner-Institut, aber auch Studierende und Schüler.