Sächsischer Corona-Hotspot: 40.000 weitere Schnelltests für das Vogtland

Seit Tagen ist der Vogtlandkreis Spitzenreiter in Sachsen, was die Corona-Zahlen angeht. Das beobachtet auch Ministerpräsident Michael Kretschmer und hat am Abend zu einer Videokonferenz eingeladen. Bei den Bund-Länder-Beratungen will er sich morgen dafür einsetzen, dass sich im Vogtland möglichst alle Menschen schon jetzt impfen lassen können. Außerdem schickt der Freistaat 40.000 weitere Schnelltests in die Region. Die sind ja Voraussetzung zum Beispiel für einen Besuch beim Friseur. Deshalb haben sich lange Schlangen vor den Testzentren gebildet. Landrat Rolf Keil geht aber von einer Entspannung in den kommenden Tagen aus:

Der Oberbürgermeister von Tübingen Boris Palmer stellt in der Konferenz zur Stunde die Erfahrungen, die seine Stadt gemacht hat, vor. Mit Schnelltests seit November und Selbsttests in Schulen ist es dort gelungen, die Infektionszahlen zu senken.