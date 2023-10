Sächsischer Bürgerpreis: Kinder- und Jugendabteilung des SV Triebel ausgezeichnet

Die Kinder- und Jugendabteilung des SV Triebel im Vogtland hat den Sächsischen Bürgerpreis bekommen. Der Sportverein hat den Preis in der Kategorie „Miteinander stärken – Land gestalten“ bekommen. Die Verleihung hat in der Dresdner Frauenkirche stattgefunden. Besonders hervorgehoben wurde vor allem die Beteiligung der Kinder beim SV Triebel. Zum Beispiel wird über die Neuanschaffung von Sportgeräten debattiert, heißt es in einer Mitteilung des Freistaats Sachsen. Eine Umfrage in Triebel habe außerdem zu einer Ferienfreizeit und einem offenen Kinder- und Jugendtreff geführt. Der Freistaat Sachsen, die Stiftung Frauenkirche Dresden und die Kulturstiftung Dresden der Commerzbank haben den Sächsischen Bürgerpreis zum 13. Mal verliehen. Er geht an Vereine, Initiativen und Menschen, die sich für Demokratie, Heimat, Umwelt und andere Menschen einsetzen.