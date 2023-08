Sächsisch-tschechische Zusammenarbeit: Justizministerin Meier im Vogtland unterwegs

Jetzt im Sommer gehen viele Politiker auf Sommertour durch ihr jeweiliges Zuständigkeitsgebiet. Vor Ort wollen sie dann mit Menschen ins Gespräch kommen und sich verschiedene Projekte anschauen. Heute ist Sachsens Justizministerin Katja Meier im Vogtland unterwegs. Am Vormittag besucht sie zwei Kitas in Adorf: Den Michaelis-Kindergarten und den Kindergarten Zwergenvilla. Dort informiert sich Katja Meier unter anderem über sächsisch-tschechische Nachbarschaftsprojekte. Am Mittag trifft sich die Justizmintsterin in Oelsnitz mit Vertretern der EUREGIO EGRENSIS. Dabei geht’s um Projekte zur Überwindung von Sprachbarrieren.