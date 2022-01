Sächsisch-Bayerisches Städtenetz: Fortschritte bei Elektrifizierung gefordert

Eines der wichtigsten Themen in unserer Region ist die Elektrifizierung der Bahnlinien. Seit Jahren warten viele darauf.

Jetzt haben die Oberbürgermeister des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes in ihrer jüngsten Sitzung in Hof darüber diskutiert. Sie fordern unter anderem, dass die Planungen an der Elektrifizierung der Strecke Nürnberg-Marktredwitz-Schirnding weitergehen sollen. Das sei auch für Firmen wichtig, die auf CO2-reduzierte Gütertransporte angewiesen sind. Handlungsbedarf sehen die Oberbürgermeister auch beim Personennahverkehr. Die jetzigen Dieseltriebwagen sollen 2032 ihren Dienst aufgeben. Da bis dahin die Franken-Sachsen-Magistrale noch nicht fertig ist, brauche es ein Neigetechnik-Hybridfahrzeug, dass seinen Strom vom Fahrdraht und aus Batterien bezieht. Der Freistaat Bayern müsse das bald bestellen, fordern unter anderem die Oberbürgermeister aus Hof, Marktredwitz und Plauen. Sonst bleibe für die Entwicklung und Tests nicht genügend Zeit.