Sachsen will Fußball vor Publikum

Mit Beginn der Sommerferien will Sachsen wieder Publikum für Breiten- und Freizeitsport zulassen – und in acht Wochen auch wieder Profifußball mit Zuschauern ermöglichen. Großveranstaltungen, bei denen Kontaktverfolgungen bei Einhaltung der Hygieneregeln möglich sind, sollen ab dem 1. September durchgeführt werden können, kündigte Sozialministerin Köpping in Dresden an. Wie viele Plätze in den Stadien dann wieder besetzt werden dürfen, werde noch diskutiert. Nach Ministeriumsangaben kann Sachsen etwa bei der Bundesliga nicht allein über die Zulassung von Zuschauern entscheiden, erforderlich sei die Zustimmung der anderen Länder und der Deutschen Fußball Liga. Für den Freizeitsport will Sachsen bereits ab dem 18. Juli Publikum zulassen. Soweit das möglich sei, solle dort auf „Rufen, Singen und Schreien“ verzichtet werden, um eine erhöhte Aerosol-Ausbreitung zu vermeiden, sagte Köpping. Über die Ferien-Verordnung entscheidet die Landesregierung am 14. Juli.