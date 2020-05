Sachsen: Wendegeschichten werden weiter gefördert

Sachsen fördert weitere Projekte mit seinem Programm «Revolution und Demokratie». Insgesamt gibt es über 1,6 Millionen Euro für 130 Vorhaben, teilt die Staatskanzlei in Dresden mit. Dabei handelt es sich um Ausstellungen und Plakate, Dokumentar- und Animationsfilme, Kunstaktionen und Podiumsdiskussionen, Städtepartnerschaften und Schulprojekte. Das Programm möchte Revolutionen der Geschichte vor allem jungen Menschen vermitteln. Mit dabei sind bekannte Schauplätze der Friedlichen Revolution unter anderem in Plauen, aber auch kleinere Orte, deren «Wendegeschichten» noch nicht so bekannt sind.