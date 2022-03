Sachsen verlängert Corona-Maßnahmen: Trotzdem einige Lockerungen geplant

Der Freistaat Sachsen hat in dieser Woche beschlossen, die bereits bestehenden Corona-Maßnahmen noch bis zum 2. April zu verlängern. Ab heute (18.03.) gibt es dort aber auch einige Lockerungen und Änderungen der bisher geltenden Regeln.

Die Beschränkungen bei privaten Treffen und Versammlungen fallen weg. Bei Kultur-, Freizeit-, und Sportveranstaltungen gilt im Innen- und Außenbereich unabhängig von der Besucherzahl die 3G-Regel. In Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens fällt die Pflicht zur Kontakterfassung weg. Außerdem wird die 3G-Regelung im ÖPNV aufgehoben. Eine FFP2-Maske muss im ÖPNV sowie in Innenräumen weiterhin getragen werden, bei Veranstaltungen darf sie am eigenen Platz aber abgenommen werden, solange der Mindestabstand eingehalten wird.

Auch Bayern hat eine Verlängerung der Corona-Regeln bis zum 2. April beschlossen. Hier fallen ab morgen unter anderem Kontaktbeschränkungen und Personenobergrenzen weg. Außerdem dürfen Volksfeste und Jahrmärkte wieder stattfinden. Kinder in den Grund- und Förderschulen müssen ab Montag zudem keine Maske mehr am Platz tragen.