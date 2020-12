Sachsen: Öffentliches Leben wird eingeschränkt

Die Krankenhäuser in Sachsen schlagen Alarm. Die Corona-Lage ist sehr ernst, Sachsen steht mit den vielen Corona-Infektionen an der Spitze von Deutschland. Deshalb handelt das sächsische Kabinett und hat eine neue Coronaschutzverordnung beschlossen. Das hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer bereits heute Nachmittag bei einem Besuch in Plauen angedeutet:

Man brauche Ruhe, sagt die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping bei einer Pressekonferenz. Ab Montag bis vorerst 10. Januar schränkt Sachsen deshalb das Öffentliche Leben ein: Es gilt tagsüber eine Ausgangsbeschränkung. Die Menschen dürfen dann nur mit triftigem Grund das Haus oder die Wohnung verlassen. Zudem darf sich jeder nur in einem Radius von 15 Kilometern bewegen. Eine Ausgangssperre gilt außerdem zwischen 22 und 6 Uhr in Hotspots ab einer Inzidenz von 200. Hinzu kommt einAlkoholverbot in der Öffentlichkeit. Geschäfte machen zu, auch Schüler und Kita-Kinder werden nach Hause geschickt. Zudem weitet Sachsen die Maskenpflicht auf alle Orten, bei denen sich viele Menschen begegnen.