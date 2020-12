Sachsen: Kabinett will heute Lockdown beschließen

Deutschland steuert wohl immer weiter auf einen kompletten Lockdown wie im Frühjahr zu. In Teilen der Euroherz-Region sind härtere Maßnahme teilweise schon beschlossen. Das Hofer Land macht ab Montag bis auf wenige Ausnahmen alle Schulen dicht, in der Stadt Hof trifft es auch die Kitas. Dort ist außerdem in Kliniken und Pflegeheimen nur noch Besuch erlaubt, wenn es um die Sterbebegleitung geht. Die Geschäfte sollen vorerst offen bleiben. Alle Maßnahmen findet ihr im Überblick auf euroherz.de. Sie sollen zunächst bis Freitag in einer Woche gelten.

Auch Sachsen will ab Montag in einen Lockdown gehen. Das hatte Ministerpräsident Kretschmer diese Woche angekündigt, heute soll das Kabinett die neue Landesverordnung beschließen. Geplant ist, die Schulen zu schließen, außerdem alle Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen. Wer im Vogtland wohnt, denkt sich vielleicht: Zum Shoppen kann man ja auch über die Landesgrenze fahren. Doch auch das soll dann nicht mehr möglich sein. Kretschmer will Medienberichten zufolge für alle Bürger einen 15-Kilometer-Radius einführen, in dem sie einkaufen sollen. Der endet jedoch in jedem Fall an der Grenze zu den benachbarten Bundesländern.