Sachsen hebt Mathe-Abi-Benotung um einen Punkt an

Wer im Vogtland in diesem Jahr sein Abi geschrieben hat, kann darauf hoffen, dass es vielleicht etwas besser ausfällt als ursprünglich gedacht. Der Grund: Sachsens Kultusminister Piwarz hat die Benotung der diesjährigen Mathe-Abiturprüfung nach „Abwägung aller Vor- und Nachteile“ um einen Punkt angehoben. Eine Entscheidung, die es bislang in Sachsen so noch nicht gegeben hat.

Laut dem Kultus-Ministerium liegt der Notendurchschnitt in einer repräsentativen Stichprobe im Leistungskurs nur bei 3,1 – das ist das schlechteste Ergebnis seit 2013 – und auch der Schnitt von 3,3 im Grundkurs ist eher bescheiden. Zum Verhängnis wurde den Schülern vor allem „der hohe Anteil kompetenz-orientierter Elemente“, also die Anwendung des erworbenen Wissens auf neue und unbekannte Sachverhalte. Weil Sachsen dieses Mal mehr Aufgaben als bisher unverändert aus dem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder entnommen hat, sollen einige Aufgabenstellungen in ungewohnten Kontexten formuliert worden sein. Trotz der Corona-Unterbrechung hatte Piwarz die Abiturprüfungen mit dem Versprechen verbunden, dass daraus den Schülern kein Nachteil erwachsen solle. Zu diesem Wort stehe er, so Piwarz. Während der Landesschülerrat den Schritt als nachträglichen Nachteilsausgleich begrüßt, warnen Lehrerverbände vor einem Präzedenzfall.

