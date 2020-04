Sachsen: ab heute gilt Mundschutzpflicht

In Sachsen sollen die Polizisten von heute an Schutzmasken tragen. Die Bediensteten seien angehalten, den dienstlich gelieferten, textilen und waschbaren Mund-Nase-Schutz, die sogenannte Community-Maske, grundsätzlich bei Bürgerkontakten zu tragen, teilte das Landespolizeipräsidium in Dresden mit. Auch bei Zusammenkünften im Innendienst werde die Maske dringend empfohlen. In Sachsen werden heute die ersten Auflagen im Kampf gegen das Corona-Virus gelockert, und zwar stärker als in anderen Bundesländern. Unter anderem sollen die ersten Abschlussklassen in die Schulen zurückkehren. Die sächsische Landesregierung hat wegen der Lockerungen – als erste in ganz Deutschland – eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel beschlossen.