Mehrere brennende Baufahrzeuge und Kabeltrommeln haben in München einen höheren Sachschaden verursacht. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Montag aus und ist mittlerweile gelöscht. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde nach den bisherigen Angaben niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.