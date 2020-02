Heute haben die Schülerinnen und Schüler aller staatlichen und kommunaler Schulen in Stadt und Landkreis Hof, Landkreis Wunsiedel und im Landkreis Tirschenreuth frei. Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ mussten sie nicht in die Schule. Morgen gehts aber für die Schülerinnen und Schüler in Stadt und Landkreis Hof ganz normal weiter – das geben die Staatlichen Schulämter in Stadt und Landkreis Hof aktuell bekannt.