Sabine hat ausgewütet: 250 Einsätze in Hochfranken

Sabine war kein Jahrhundertsturm – das ist das Fazit der Integrierten Leitstelle Hochfranken. Trotzdem hat die ILS mehr Personal im Einsatz gehabt als üblich, viele Mitarbeiter haben sich auf Abruf gehalten. Rund 250 Einsätze hat die ILS am Ende wegen des Sturms koordinieren müssen. Die meisten davon wegen umgekippter Bäume. Am Montagmorgen hat es deswegen auch einige leichte Unfälle gegeben – ein Radfahrer ist in Hof etwa über ein umgewehtes Verkehrszeichen gefahren und gestürzt. Die ILS ist aber froh, dass niemandem in der Region etwas Schlimmeres zugestoßen ist. Seit dem späten Nachmittag sind auch die Züge in der Region wieder weitestgehend normal gefahren.