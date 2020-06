Saaleradweg: Fernwehparkgelände wird zur Saale-Rad-Station

Das ehemalige Fernwehparkgelände an der Michaelis-Brücke in Hof wird zur Saale-Rad-Station umgestaltet. In der Anlage ist unter anderem eine pavillonartige Dachkonstruktion als Sonnen- und Regenschutz vorgesehen, die durch eine besondere Gestaltung auf die Bedeutung des Platzes als Scharnier zur Innenstadt aufmerksam machen soll. Zum Abstellen von Fahrrädern mit Reisegepäck ist eine E-Bike-Garage mit fünf separat abschließbaren Boxen und Lademöglichkeiten eingeplant. Weitere Fahrradabstellmöglichen sollen an der Michaelisbrücke angeboten werden. Der Bezug des Platzes zur Saale soll durch Sitzterrassen gestärkt werden. Am Ufer ist zudem eine Anlegemöglichkeit für Kanuwanderer geplant. Die Umgestaltung wird über 300.000 Euro kosten – neben der Stadt beteiligt sich daran auch der Verein ProHof. Bereits im Herbst soll alles fertig sein.

© Stadt Hof

Der Saaleradweg verläuft über 403 Kilometer entlang der Saale – von der Quelle am Großen Waldstein bis zur Mündung in die Elbe bei Barby. Er berührt die Bundesländer Bayern, Thüringen sowie Sachsen-Anhalt und gilt als einer der anspruchsvollsten Fluss-Radwege Deutschlands.

© Stadt Hof

Gruppenbild v.l.: Anke Bogler (ProHof), Klaus-Jochen Weidner (stellvertretender Vorsitzender des Saaleradweg e.V.), Oberbürgermeisterin Eva Döhla, Ingeburg Buchta (ProHof), Michael Maurer (ProHof), Dr. Stephan Gleim (Unternehmensbereichsleiter Planen und Bauen, Umwelt, der Stadt Hof), Maik Friedel (Sachgebiet Grünflächen der Stadt Hof), Herbert Groh (Fachbereichsleiter Tiefbau, Grünanlagen der Stadt Hof);