Saalequerungen in Hof: Stadt beginnt noch dieses Jahr mit der Brücke am Mittleren Anger

Bisher war hauptsächlich die Brücke am Mittleren Anger ein Aufreger für die Bürger in Hof. Seit fünf Jahren ist sie gesperrt und seitdem hat sich nichts getan. Eine Brückenprüfung hat nun ergeben, dass weitere Brücken in der Stadt dringend erneuert werden müssen. Dazu gehören die beiden weiteren Saalequerungen, die Michaelisbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke am Hallenbad. Die Fahrbahn dort ist mittlerweile verengt, um das Bauwerk zu entlasten. Bernd Bernhuber, Fachbereichsleiter Tiefbau bei der Stadt Hof:

Die Friedrich-Ebert-Brücke soll die letzte der Saalequerungen sein, die neu gemacht wird. Noch in diesem Jahr will die Stadt die Brücke am Mittleren Anger abreißen und dann im nächsten Jahr neu aufbauen. Zeitgleich will sie dann auch die Michaelisbrücke sanieren. Die Brücke am Hallenbad soll bis 2027 folgen.