Saaleauenfest, InnenHofkonzerte & mehr: Die Hofer Events 2023

Nach den Pandemiejahren startet das Hofer Stadtmarketing in diesem Jahr wieder voll durch mit Veranstaltungen. Einen Ausblick gibt uns Geschäftsführer Carsten Reichel. So starten die beliebten Innenhofkonzerte im Mai in der Hofer Innenstadt bei der Feuerwehr. Heuer gibts erstmals Konzerte im Hofer Land, zum Beispiel in Trogen. Außerdem zum ersten Mal Kinder-Innenhofkonzerte und ein Charity-Konzert. Im August folgt dann wieder das dreitägige Saaleauenfest. Mit dabei sind:

so Carsten Reichel gegenüber Radio Euroherz.