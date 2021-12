Saale-Orla-Kreis: Zwei neue Teststationen

Unter anderem wegen der 2G+Regelungen ist der Bedarf an Schnelltests in der Region hoch. Daher gibt es auch immer wieder neue Teststellen.

Seit dieser Woche gibt es zum Beispiel ein lokales Testzentrum des Landkreises Wunsiedel in Selb, im Rosenthal Outlet Center.

Und auch in unserem Sendegebiet im Saale-Orla-Kreis in Thüringen gehen zwei neue Teststellen an den Start. Ab heute konntet ihr euch in Triptis im Bürgerhaus testen lassen. Ab Dienstag kommt eine Teststelle in Gefell dazu – Im Lebenskulturhaus der

Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein. Dort gibt es einmal pro Woche ein Angebot. Für beide Zentren müsst ihr vorher keinen Termin ausmachen.

Teststelle Triptis, Bürgerhaus (Markt 8)

Dienstag von 12:30 bis 14:30 Uhr

Freitag von 13 bis 15 Uhr

Sonntag von 14:30 bis 16 Uhr

Dort wird auch an Heiligabend, am 2. Weihnachtsfeiertag und an Silvester getestet

Teststelle Gefell, Lebenskulturhaus der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein (Hofer Straße 30)

Testangebote ein Mal pro Woche

Startschuss: Dienstag, 14. Dezember

Die weiteren Teststellen im Saale-Orla Kreis findet ihr hier