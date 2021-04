Saale-Orla-Kreis: Weitere Schnelltest-Stationen für den Kreis in Gefell und Bad Lobenstein

Mittlerweile sollte jeder wissen, wo er sich hinwenden kann, wenn er oder sie sich testen lassen muss oder möchte. Im Saale-Orla-Kreis kommt es dabei zu Einschränkungen: Zum Einen muss die Teststelle für PCR-Tests am Landratsamt in Schleiz ab kommendem Montag vorübergehen zumachen. Grund sind Quarantäneregeln. Die Abstrichstelle des Gesundheitsamtes steht aber nicht in Zusammenhang mit dem Testzentrum für den kostenlosen Bürgerschnelltest in der benachbarten Wisentahalle. Da läuft der Betrieb uneingeschränkt weiter, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Auch an anderer Stelle macht im Saale-Orla-Kreis jetzt eine weitere Testmöglichkeit auf. In Gefell nimmt eine Schnelltest-Station in der kommenden Woche seinen Betrieb auf. In der Woche darauf soll noch eine Anlaufstelle in Bad Lobenstein dazukommen.