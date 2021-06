Saale-Orla-Kreis: Testpflicht entfällt in vielen Bereichen

Im Saale-Orla-Kreis wird heute weiter gelockert, nachdem der Landkreis lange genug unter dem Schwellenwert von 35 liegt. Damit entfällt in vielen Bereichen die Testpflicht. Ihr braucht also keinen Negativ-Test mehr, wenn ihr ins Restaurant oder den Biergarten geht, auch nicht in Fitnessstudios, Kinos oder beim Hallensport. Bei Treffen im Freien fallen die Kontaktbeschränkungen weg, ihr dürft euch also mit beliebig vielen Menschen treffen. Empfohlen wird aber, sich nicht mit mehr als 10 haushaltsfremden Personen zu treffen. Drinnen dürfen ein Haushalt mit zehn weiteren Personen zusammenkommen. Geimpfte, Genesene oder Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen.

Schülerinnen und Schüler müssen sich trotzdem testen lassen, im Unterricht fällt aber die Maskenpflicht weg.