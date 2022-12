Saale-Orla-Kreis: Stresstest für mobile Sirenen nicht bestanden

Über Warnapps und Handybenachrichtigungen wurden zum heutigen Warntag Probealarme abgegeben. Aber nicht jeder hat wohl die Meldungen bekommen. Das geht auch aus zahlreichen Rückmeldungen unserer Hörer hervor.

Sirenen gab es in Hochfranken zudem ohnehin keine. Im Vogtlandkreis und im Saale-Orla-Kreis gab es dagegen schon Sirenen. Der Saale-Orla-Kreis zieht aber ein schlechtes Fazit.

Drei mobile Sirenen hatte der Saale-Orla-Kreis an Standorten im Landkreis stationiert. Nur an einem Ort, in Harra, ging heute alles reibungslos. In Schleiz und in Neustadt an der Orla gab es aber technische Probleme, teilt der Landkreis mit. In Schleiz ging der Sirenenton erst verspätet los, danach kam noch eine Sprachdurchsage. In Neustadt an der Orla gab es an der Sirene nach kurzer Zeit technische Probleme. Hier gab es nur einen kurzen Sirenenton und keine Sprachdurchsage. „Alles andere als zufrieden“, zeigt sich Kreisbrandinspektor Uwe Tiersch. Über die Kreisverwaltung wurde nun Kontakt zu den Herstellern der mobilen Sirenen aufgenommen.

Eine Umfrage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz bei dem ihr Feedback zum Warntag geben könnt, findet ihr hier!