Saale-Orla-Kreis: On-Demand-Verkehr und Radverkehrskonzept 2024 geplant

Was wünschen sich die Menschen im Saale-Orla-Kreis für die Mobilität? Der Landkreis hat im letzten Jahr dazu eine Befragung und Workshops durchgeführt. Zielgruppe waren ältere und jüngere Menschen, die nicht oder nicht mehr Autofahren können. Aus den Wünschen der Befragten, hat das Landratsamt Maßnahmen abgeleitet. Einige davon sind sogar schon konkret in Planung, geht aus einer Mitteilung hervor.

Ab Ende nächsten Jahres soll es im Saale-Orla-Kreis einen On-Demand-Verkehr geben. Also ein flexibles ÖPNV-Angebot, dass ihr nach Bedarf bestellen könnt. So was gibt es ja zum Beispiel im Hofer Land und im Fichtelgebirge bereits. Auch die Verbesserung im Radverkehr war ein großes Thema. Nächstes Jahr will der Landkreis ein Radverkehrskonzept erstellen. Darin sollen die vorhandenen Radwege erfasst werden und auch die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Auf seiner Website hat der Saale-Orla-Kreis den kompletten Abschlussbericht sowie eine Zusammenfassung der Mobilitätsanalyse bereitgestellt.

Beide Dokumente findet ihr hier.