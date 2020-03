Saale-Orla-Kreis nach Corona-Infektion: Es liegen erst 47 Befunde vor – alle sind negativ

Anfang der Woche hat sich ein Mann aus dem Saale-Orla Kreis mit dem Corona-Virus angesteckt. Daraufhin wurden 160 Kontaktpersonen getestet. Spätestens heute Nachmittag sollten eigentlich die Ergebnisse dieser Untersuchungen vorliegen. Das tun sie nur teilweise – 47 Befunde liegen dem Landratsamt Schleiz vor – alle sind negativ. Jetzt meldet sich Torsten Bossert, Leiter des Krisenstabes, zu Wort.

Der Amtsarzt sagt, dass sie nicht akzeptieren können, dass die Untersuchung der Abstriche so lange dauert. Er habe das Labor, in dem sich die Proben befinden, bereits kontaktiert. Fast 100 Personen befinden sich in Pößneck und Jena derzeit in Quarantäne. Es sei ein unmöglicher Zustand, dass nach drei Tagen die Ergebnisse noch nicht vorliegen, so Bossert. Sie hätten kein Verständnis, wird er in einer aktuellen Mitteilung zitiert. Aktuell kann das Landratsamt keine Entwarnung, dass sich das Virus weiter ausbreitet, geben, heißt es darin weiter. Im Gymnasium in Pößneck kann am Montag wieder Unterricht stattfinden. Die beiden Verdachtsfälle aus der Schule haben sich nicht mit dem Corona-Virus angesteckt.